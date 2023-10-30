посёлок городского типа Бильмак — Familio

Бильмак

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Куйбышево
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
572Цареконстантиновка (Каменка), с. каз.при рч. Каменке.122станов. кварт.60522972154Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Царе-Константиновская волость
168. Царе-Константиновка (Камянка), село бывшее государственное, при речке Камянке, дворов 717, жителей 4830, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Цареконстантиновская волость
село Цареконстантиновка 5733808352412967593371901211

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Цареконстантиновская волость
1Цареконстантиновка бывшие государственные1300484845099357

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46162Більмакселище міського типуцентр селищної ради, центр районуБільмацький р-нселищна рада Більмацька

Мы используем куки для улучшения работы сайта.