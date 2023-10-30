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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
572Цареконстантиновка (Каменка), с. каз.при рч. Каменке.122станов. кварт.60522972154Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Завод.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
168. Царе-Константиновка (Камянка), село бывшее государственное, при речке Камянке, дворов 717, жителей 4830, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Цареконстантиновка 5733808352412967593371901211
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Цареконстантиновка бывшие государственные1300484845099357
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46162Більмакселище міського типуцентр селищної ради, центр районуБільмацький р-нселищна рада Більмацька