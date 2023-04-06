Тарасенко Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения02.01.1907
Дата смерти23.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907
Отец: Тарасенко Ефим Ильич
Мать: Тищенко Ирина Денисовна
Рождение ребёнка
10.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Альбина Григорьевна
Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна
Смерть
23.04.1945