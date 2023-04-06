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Тарасенко Григорий Ефимович

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Место рождения

Бильмак

Дата рождения

02.01.1907

Дата смерти

23.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907

Отец: Тарасенко Ефим Ильич

Мать: Тищенко Ирина Денисовна

Рождение ребёнка
10.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Альбина Григорьевна

Мать ребёнка: Шутова Прасковья Павловна

Смерть
23.04.1945
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