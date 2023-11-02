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Новосильцов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

08.03.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Новосильцов Сергей Николаевич

Мать: Новосильцова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Супонева Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Корнилова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1820

Сын: Новосильцов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Новосильцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Новосильцов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Новосильцов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Новосильцева Софья Осиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосильцева Софья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосильцова Дарья Ивановна

Смерть
08.03.1853
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