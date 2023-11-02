Новосильцов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти08.03.1853
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Супонева Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Корнилова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1820
Сын: Новосильцов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Новосильцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Новосильцов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Новосильцова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Новосильцов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Новосильцева Софья Осиповна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1853