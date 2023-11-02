Новосильцова (Наумова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцова (Наумова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Супонева Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Корнилова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.02.1820

Сын: Новосильцов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Новосильцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Новосильцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосильцов Василий Сергеевич

Смерть
1826
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