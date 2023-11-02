Новосильцова (Наумова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Супонева Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Корнилова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.02.1820
Сын: Новосильцов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Новосильцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Новосильцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826