Супонева (Новосильцова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Супонев Николай Авдеевич
Рождение ребёнка
20.04.1840
Дочь: Корнилова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Супонев Николай Авдеевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846