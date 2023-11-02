Супонева (Новосильцова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супонева (Новосильцова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Новосильцов Василий Сергеевич

Мать: Новосильцова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Супонев Авдий Николаевич

Отец ребёнка: Супонев Николай Авдеевич

Рождение ребёнка
20.04.1840

Дочь: Корнилова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Супонев Николай Авдеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супонев Николай Авдеевич

Смерть
1846
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