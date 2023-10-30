Корнилова (Супонева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Супонева) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

20.04.1840

Дата смерти

?.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840

Отец: Супонев Николай Авдеевич

Мать: Супонева Варвара Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.11.1862

Сын: Корнилов Александр Александрович

Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.08.1864

Дочь: Васильева Варвара Александровна

Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корнилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Насонова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Александр Александрович

Смерть
?.06.1917
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