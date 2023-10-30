Корнилова (Супонева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1840
Дата смерти?.06.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840
Рождение ребёнка
30.11.1862
Сын: Корнилов Александр Александрович
Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
?.08.1864
Дочь: Васильева Варвара Александровна
Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Корнилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Насонова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1917