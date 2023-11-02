Супонев Николай Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупонев Николай Авдеевич

Супонев Николай Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Супонев Авдий Николаевич

Мать ребёнка: Супонева Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1840

Дочь: Корнилова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Супонева Варвара Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супонева Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close