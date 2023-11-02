Супонев Николай Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Супонева Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1840
Дочь: Корнилова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Супонева Варвара Васильевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно