Новосильцева Софья Осиповна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Новосильцева Софья Осиповна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1817

умерла 26.01.1841, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Новосильцов Василий Сергеевич1784 г.р.
Дети
Новосильцов Владимир Васильевич22.01.1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Новосильцов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
26.01.1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

воспаление крови

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