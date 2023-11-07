Новосильцева Софья Осиповна
женский, родилась 1817
умерла 26.01.1841, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Новосильцов Василий Сергеевич1784 г.р.
Дети
Новосильцов Владимир Васильевич22.01.1841 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Новосильцов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.01.1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург