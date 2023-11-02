Новосильцов Сергей Николаевич После 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Новосильцов Сергей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1750

умер Неизвестно

Отец
Новосильцов Николай Устинович1707 г.р.
Мать
Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна1736 г.р.
Супруги
Новосильцова Варвара ФилипповнаНеизвестно г.р.
Дети
Новосильцов Василий Сергеевич1784 г.р.
Огарёва (Новосильцова) Елизавета Сергеевна1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1750

Отец: Новосильцов Николай Устинович

Мать: Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосильцова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Новосильцов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Новосильцова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Огарёва (Новосильцова) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Новосильцова Варвара Филипповна

Смерть
Неизвестно

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