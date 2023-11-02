Новосильцов Сергей Николаевич
мужской, родился После 1750
умер Неизвестно
ОтецНовосильцов Николай Устинович1707 г.р.
МатьНовосильцова (Строганова) Мария Сергеевна1736 г.р.
Супруги
Новосильцова Варвара ФилипповнаНеизвестно г.р.
Дети
Новосильцов Василий Сергеевич1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Новосильцов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Новосильцова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Огарёва (Новосильцова) Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Новосильцова Варвара Филипповна
Смерть
Неизвестно