Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосильцова (Строганова) Мария Сергеевна

Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Строганов Сергей Григорьевич

Мать: Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Новосильцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович

Бракосочетание
18.01.1758

Муж: Новосильцов Николай Устинович

Рождение ребёнка
09.06.1760

Дочь: Протасова (Новосильцова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Новосильцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Новосильцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович

Смерть
После 1770

Мы используем куки для улучшения работы сайта.