Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Новосильцов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович
Бракосочетание
18.01.1758
Рождение ребёнка
09.06.1760
Дочь: Протасова (Новосильцова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Новосильцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Новосильцов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Новосильцов Николай Устинович
Смерть
После 1770