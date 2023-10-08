Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна
женский, родилась 1708, Псков, город Псков, Псковская область
умерла 07.05.1737
ОтецНарышкин Кирилл Алексеевич1670 г.р.
МатьНарышкина (Мышецкая) Анастасия Яковлевна1680 г.р.
Супруги
Строганов Сергей Григорьевич20.08.1707 г.р.
Дети
Строганов Александр Сергеевич03.01.1733 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
1728
Рождение ребёнка
03.01.1733
Сын: Строганов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Строганов Сергей Григорьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Строганов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.05.1737
Дочь: Строганова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Строганов Сергей Григорьевич
Смерть
07.05.1737