Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна 1708 — найти родственников по фамилии на Familio

Строганова (Нарышкина) Софья Кирилловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1708, Псков, город Псков, Псковская область

умерла 07.05.1737

Отец
Нарышкин Кирилл Алексеевич1670 г.р.
Мать
Нарышкина (Мышецкая) Анастасия Яковлевна1680 г.р.
Супруги
Строганов Сергей Григорьевич20.08.1707 г.р.
Дети
Строганов Александр Сергеевич03.01.1733 г.р.
Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна1736 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Мать: Нарышкина (Мышецкая) Анастасия Яковлевна

Псков, город Псков, Псковская область

Бракосочетание
1728

Муж: Строганов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1733

Сын: Строганов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Строганов Сергей Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Новосильцова (Строганова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Строганов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1737

Дочь: Строганова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Строганов Сергей Григорьевич

Смерть
07.05.1737

похороны: Котельники, Москва, Российская империя, церковь во имя Святителя Николая Чудотворца

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