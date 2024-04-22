Нарышкина (Мышецкая) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Мышецкий Яков Ефимович
Бракосочетание
После 1700
Рождение ребёнка
03.01.1704
Дочь: Голицына Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
02.02.1707
Дочь: Мышецкая Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Строганова Софья Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1709
Дочь: Нарышкина Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
05.04.1710
Сын: Нарышкин Семён Кириллович
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1713
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1716
Дочь: Нарышкина Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич
Смерть
После 1722