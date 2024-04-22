Нарышкина (Мышецкая) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Мышецкая) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Мышецкий Яков Ефимович

Мать: Мышецкая Феодора Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1700

Муж: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1704

Дочь: Голицына Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
02.02.1707

Дочь: Мышецкая Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Строганова Софья Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1709

Дочь: Нарышкина Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
05.04.1710

Сын: Нарышкин Семён Кириллович

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1713

Сын: Нарышкин Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.1716

Дочь: Нарышкина Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Смерть
После 1722
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