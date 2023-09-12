Голицына (Нарышкина) Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1704
Дата смерти22.06.1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1704
Бракосочетание
17.01.1722
Рождение ребёнка
?.11.1723
Сын: Голицын Александр Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Рождение ребёнка
?.12.1725
Дочь: Голицына Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1727
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1728
Дочь: Загряжская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Голицына Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1731
Сын: Голицын Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1735
Сын: Голицын Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1738
Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович
Смерть
22.06.1757