Голицына (Нарышкина) Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Нарышкина) Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1704

Дата смерти

22.06.1757

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1704

Отец: Нарышкин Кирилл Алексеевич

Мать: Нарышкина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
17.01.1722

Муж: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
?.11.1723

Сын: Голицын Александр Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
?.12.1725

Дочь: Голицына Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
10.06.1727

Сын: Голицын Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1728

Дочь: Загряжская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Голицына Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1731

Сын: Голицын Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1735

Сын: Голицын Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1738

Сын: Голицын Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Смерть
22.06.1757
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