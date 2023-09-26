Голицын Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1738
Дата смерти11.11.1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1738
Бракосочетание
28.07.1763
Рождение ребёнка
30.08.1764
Мать ребёнка: Голицына Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1766
Дочь: Голицына Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Голицына Екатерина Александровна
Смерть
11.11.1775
Москва, город федерального значения Москва