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Голицын Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1738

Дата смерти

11.11.1775

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1738

Отец: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Мать: Голицына Татьяна Кирилловна

Бракосочетание
28.07.1763

Жена: Голицына Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
30.08.1764

Сын: Голицын Михаил Петрович

Мать ребёнка: Голицына Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
08.02.1766

Дочь: Голицына Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Голицына Екатерина Александровна

Смерть
11.11.1775
Москва, город федерального значения Москва
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