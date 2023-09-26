Голицын Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1764
Дата смерти06.06.1848
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1764
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Михайлов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын Николай Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голицына Анна Ивановна
Смерть
06.06.1848