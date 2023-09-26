Голицын Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1764

Дата смерти

06.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1764

Отец: Голицын Пётр Михайлович

Мать: Голицына Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Михайлов Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Николай Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Анна Ивановна

Смерть
06.06.1848
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