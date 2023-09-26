Волконская (Михайлова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голицын Михаил Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1818
Сын: Волконский Павел Константинович
Отец ребёнка: Волконский Константин Павлович
Рождение ребёнка
19.10.1829
Дочь: Волконская Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Волконский Константин Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1834
Сын: Волконский Пётр Константинович
Отец ребёнка: Волконский Константин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно