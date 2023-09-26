Волконская (Михайлова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Михайлова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голицын Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1818

Сын: Волконский Павел Константинович

Отец ребёнка: Волконский Константин Павлович

Рождение ребёнка
19.10.1829

Дочь: Волконская Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Волконский Константин Павлович

Рождение ребёнка
12.08.1834

Сын: Волконский Пётр Константинович

Отец ребёнка: Волконский Константин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Константин Павлович

Смерть
Неизвестно
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