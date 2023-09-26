Волконский Пётр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконский Пётр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1834

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1834

Отец: Волконский Константин Павлович

Мать: Волконская Александра Михайловна

Бракосочетание
27.04.1869

Жена: Волконская Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
26.05.1870

Дочь: Волконская Софья Петровна

Мать ребёнка: Волконская Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Волконская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Волконская Елизавета Иосифовна

Смерть
1872
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