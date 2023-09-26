Волконский Пётр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1834
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1834
Бракосочетание
27.04.1869
Рождение ребёнка
26.05.1870
Дочь: Волконская Софья Петровна
Мать ребёнка: Волконская Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Волконская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Волконская Елизавета Иосифовна
Смерть
1872