Волконский Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1788
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1818
Сын: Волконский Павел Константинович
Мать ребёнка: Волконская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1829
Дочь: Волконская Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Волконская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1834
Сын: Волконский Пётр Константинович
Мать ребёнка: Волконская Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850