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Волконский Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1818

Сын: Волконский Павел Константинович

Мать ребёнка: Волконская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1829

Дочь: Волконская Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Волконская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1834

Сын: Волконский Пётр Константинович

Мать ребёнка: Волконская Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Александра Михайловна

Смерть
После 1850
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