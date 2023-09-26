Волконская (Дюбуа Де Ронсьер) Елизавета (Луиза) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1869
Рождение ребёнка
26.05.1870
Дочь: Волконская Софья Петровна
Отец ребёнка: Волконский Пётр Константинович
Рождение ребёнка
После 1870
Дочь: Волконская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Волконский Пётр Константинович
Смерть
Неизвестно