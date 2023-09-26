Волконская (Дюбуа Де Ронсьер) Елизавета (Луиза) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Дюбуа Де Ронсьер) Елизавета (Луиза) Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1869

Муж: Волконский Пётр Константинович

Рождение ребёнка
26.05.1870

Дочь: Волконская Софья Петровна

Отец ребёнка: Волконский Пётр Константинович

Рождение ребёнка
После 1870

Дочь: Волконская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Волконский Пётр Константинович

Смерть
Неизвестно
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