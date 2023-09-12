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Голицын Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1723

Дата смерти

15.11.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1723

Отец: Голицын Михаил-меньшой Михайлович

Мать: Голицына Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
19.09.1758

Дочь: Долгорукова Екатерина-Каролина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Де Лицын Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.11.1807
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в церкви Св. Димитрия при Голицынской больнице.
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