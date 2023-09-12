Голицын Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1723
Дата смерти15.11.1807
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1723
Рождение ребёнка
19.09.1758
Дочь: Долгорукова Екатерина-Каролина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Де Лицын Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.11.1807
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в церкви Св. Димитрия при Голицынской больнице.