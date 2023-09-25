Де Лицын Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти?.03.1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Голицын Александр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1785
Рождение ребёнка
1786
Рождение ребёнка
02.06.1786
Дочь: Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна
Смерть
?.03.1789
Очаков, Миколаївська область