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Де Лицын Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1768

Дата смерти

?.03.1789

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Голицын Александр Михайлович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.05.1785

Жена: Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1786

Сын: Де Лицын Михаил Александрович

Мать ребёнка: Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1786

Дочь: Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.03.1789
Очаков, Миколаївська область

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