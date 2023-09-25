Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1760
Дата смерти11.10.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1785
Рождение ребёнка
1786
Сын: Де Лицын Михаил Александрович
Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1786
Дочь: Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович
Смерть
11.10.1842
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург