Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Багратион-Грузинская) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1760

Дата смерти

11.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1785

Муж: Де Лицын Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1786

Сын: Де Лицын Михаил Александрович

Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1786

Дочь: Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Де Лицын Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1842
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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