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Медведев Николай Константинович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Около 1917 г.р.

Жена

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Медведев Константин Иванович

Мать: Медведева Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Медведев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Медведева Алла Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Алла Сергеевна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Алла Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Алла Сергеевна

Смерть
2017
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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