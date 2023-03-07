Медведев Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1964
Сын: Медведев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Медведева Алла Сергеевна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Алла Сергеевна
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Алла Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Алла Сергеевна
Смерть
2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость