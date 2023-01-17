Медведев Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Игорь Николаевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Медведев Николай Константинович

Мать: Медведева Алла Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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