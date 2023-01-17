Медведева (Парамонова) Алла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Парамонова) Алла Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1938 г.р.

Дети

1964 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парамонов Сергей

Мать: Парамонова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Медведев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Медведев Николай Константинович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Николай Константинович

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
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