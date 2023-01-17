Медведева (Парамонова) Алла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парамонов Сергей
Рождение ребёнка
1964
Сын: Медведев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Медведев Николай Константинович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Николай Константинович
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно