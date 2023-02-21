Медведев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Константин Иванович

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Место рождения

Липовская волость, Пугачевский уезд, Самарская губерния, РСФСР

Дата рождения

03.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1917 г.р.

Дети

До 1937 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовская волость, Пугачевский уезд, Самарская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
До 1937

Сын: Медведев Василий Константинович

Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Медведев Николай Константинович

Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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