Медведев Константин Иванович
Место рожденияЛиповская волость, Пугачевский уезд, Самарская губерния, РСФСР
Дата рождения03.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Липовская волость, Пугачевский уезд, Самарская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
До 1937
Сын: Медведев Василий Константинович
Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Медведев Николай Константинович
Мать ребёнка: Медведева Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
23.12.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно