Токменинов Михаил Андрианович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения04.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1881
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
18.01.1904
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: Патрушева Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
д Полом
Рождение ребёнка
21.08.1909
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
13.09.1910
Сын: Токменинов ?
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
23.05.1914
Сын: Токменинов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1916
Сын: Токменинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
05.04.1918
Сын: Токменинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токменинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурнина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна
Смерть
Неизвестно