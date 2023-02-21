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Токменинов Михаил Андрианович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

04.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1881

Отец: Токменинов Андриан Федотович

Мать: Токменинова Гликерия Михайловна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: Патрушева Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

д Полом
Рождение ребёнка
21.08.1909

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
13.09.1910

Сын: Токменинов ?

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
23.05.1914

Сын: Токменинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1916

Сын: Токменинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
05.04.1918

Сын: Токменинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурнина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Токменинова Марфа Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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