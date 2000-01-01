Токменинова (Хохлова) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Хохлова) Марфа Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Матвей Ефимьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1904

Муж: Токменинов Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: Патрушева Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

д Полом
Рождение ребёнка
21.08.1909

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
13.09.1910

Сын: Токменинов ?

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
23.05.1914

Сын: Токменинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1916

Сын: Токменинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
05.04.1918

Сын: Токменинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурнина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович

Смерть
Неизвестно
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