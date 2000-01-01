Токменинова (Хохлова) Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Матвей Ефимьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1904
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: Патрушева Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
д Полом
Рождение ребёнка
21.08.1909
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
13.09.1910
Сын: Токменинов ?
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
23.05.1914
Сын: Токменинов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1916
Сын: Токменинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
05.04.1918
Сын: Токменинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токменинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурнина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Токменинов Михаил Андрианович
Смерть
Неизвестно