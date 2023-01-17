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Токменинов Александр Михайлович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токменинов Михаил Андрианович

Мать: Токменинова Марфа Матвеевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Токменинова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Екатерина

Смерть
Около 1998
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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