Токменинов Александр Михайлович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токменинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токменинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токменинов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Токменинова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токменинова Екатерина
Смерть
Около 1998
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость