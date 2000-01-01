Сурнина (Токменинова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина (Токменинова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токменинов Михаил Андрианович

Мать: Токменинова Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Ветошкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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