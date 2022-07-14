Сурнин Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнин Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сурнина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Сурнина (Токменинова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурнин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сурнина (Токменинова) Екатерина Михайловна

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