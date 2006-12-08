Токменинов Иван Михайлович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения23.05.1914
Дата смерти03.01.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
04.10.1934
Сын: Токменинов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Токменинова ?
Полом, Кировская область, Россия
Смерть
03.01.1943
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл Киришский р-н. д. Смердыня