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Токменинов Иван Михайлович

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

23.05.1914

Дата смерти

03.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914

Отец: Токменинов Михаил Андрианович

Мать: Токменинова Марфа Матвеевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
04.10.1934

Сын: Токменинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Токменинова ?

Полом, Кировская область, Россия
Смерть
03.01.1943
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл Киришский р-н. д. Смердыня
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