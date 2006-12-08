Токменинов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинов Сергей Иванович

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Место рождения

Полом, Кировская область, Россия

Дата рождения

04.10.1934

Дата смерти

08.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934

Отец: Токменинов Иван Михайлович

Мать: Токменинова ?

Полом, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2006
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