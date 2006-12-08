Токменинов Сергей Иванович
Место рожденияПолом, Кировская область, Россия
Дата рождения04.10.1934
Дата смерти08.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934
Отец: Токменинов Иван Михайлович
Мать: Токменинова ?
Полом, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2006