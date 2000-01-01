Токменинова (Грудцина) Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Грудцина) Гликерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

22.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Грудцин Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1881

Сын: Токменинов Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1883

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: Татьяна Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
25.08.1886

Дочь: Анна Андриановна

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Рождение ребёнка
22.12.1887

Сын: Токменинов Пётр Андрианович

Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Андриан Федотович

Смерть
22.12.1887
Причина смерти: от родов
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