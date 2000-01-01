Токменинова (Грудцина) Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти22.12.1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Грудцин Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1881
Сын: Токменинов Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
02.08.1883
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
05.01.1885
Дочь: Татьяна Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
25.08.1886
Дочь: Анна Андриановна
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Рождение ребёнка
22.12.1887
Сын: Токменинов Пётр Андрианович
Отец ребёнка: Токменинов Андриан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1887
Причина смерти: от родов