Калапов Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Орина Николаевна
Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Калапов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно