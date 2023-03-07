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Калапов Николай Тимофеевич

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Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Калапов Тимофей Трофимович

Мать: Калапова Ирина Ивановна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Орина Николаевна

Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Калапов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Калапова Авдотья Филиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Авдотья Филиповна

Смерть
Неизвестно
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