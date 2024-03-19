село Октябрьское, село Октябрьское, Режевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Октябрьское

Режевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черемисская волость
569. Шайтанское (Шайтанка), село бывшее государственное, при речке Шайтанке, дворов 181, жителей 905, церковь православная, школа, 3 торжка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Режевский район
90339Октябрьскоесело57°25'с.ш.60°59'в.д.O-41-086

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Режевской
65720000226с Октябрьскоесело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черемисская волость
5) с. Шайтанское, на р. Шайтанке, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Шайтанское общество248660670Бывшие государственныеПравославныеРусские716

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2150Шайтанское (Шайтанка), сел.при ррч. Шайтанке и Вороне.7546142450477Церковь православная 1. Приходское училище. Торжков 3.
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