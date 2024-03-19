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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
569. Шайтанское (Шайтанка), село бывшее государственное, при речке Шайтанке, дворов 181, жителей 905, церковь православная, школа, 3 торжка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90339Октябрьскоесело57°25'с.ш.60°59'в.д.O-41-086
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65720000226с Октябрьскоесело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) с. Шайтанское, на р. Шайтанке, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Шайтанское общество248660670Бывшие государственныеПравославныеРусские716
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2150Шайтанское (Шайтанка), сел.при ррч. Шайтанке и Вороне.7546142450477Церковь православная 1. Приходское училище. Торжков 3.