Калапова Авдотья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова Авдотья Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Орина Николаевна

Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Калапов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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