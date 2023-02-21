Калапова Авдотья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Орина Николаевна
Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Калапов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Калапов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно