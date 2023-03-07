Калапов Тимофей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапов Тимофей Трофимович

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Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Калапов Трофим Игнатеевич

Мать: Калапова Анна Ивановна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1796

Дочь: Евфросиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Калапова Ирина Ивановна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Калапов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Калапова Ирина Ивановна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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