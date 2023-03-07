Калапов Тимофей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Калапов Трофим Игнатеевич
Мать: Калапова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1796
Дочь: Евфросиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Калапова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Калапов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Калапова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калапова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно