Калапова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1796

Дочь: Евфросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Калапов Тимофей Трофимович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Калапов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Калапов Тимофей Трофимович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Тимофей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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