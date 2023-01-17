Калапова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1796
Дочь: Евфросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Калапов Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Калапов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Калапов Тимофей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно