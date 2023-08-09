Соева (Олимпиева/Филиппова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоева (Олимпиева/Филиппова) Мария

Соева (Олимпиева/Филиппова) Мария

Место рождения

Шешки, Pasienes pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Шешки, Pasienes pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Соев Григорий

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1887

Дочь: Анастасiя

Отец ребёнка: Соев Григорий

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Глафира

Отец ребёнка: Соев Григорий

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ефросенья

Отец ребёнка: Соев Григорий

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марийка

Отец ребёнка: Соев Григорий

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Феодосiя (Феня)

Отец ребёнка: Соев Григорий

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Соев Иван

Отец ребёнка: Соев Григорий

Рождение ребёнка
11.02.1899

Сын: Соев Иосиф

Отец ребёнка: Соев Григорий

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Григорьевъ, 2 Мес, По Слабости Младенческой Тихонъ

Отец ребёнка: Соев Григорий

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Смерть
Около 1950
Шакури, Istras pagasts, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно
Ляудеры, кладбище. В конце кладбища, с краю, у дороги.