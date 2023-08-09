Соева (Олимпиева/Филиппова) Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Соев Григорий
Рождение ребёнка
18.10.1887
Дочь: Анастасiя
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Глафира
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ефросенья
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марийка
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Феодосiя (Феня)
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Соев Иван
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
11.02.1899
Сын: Соев Иосиф
Отец ребёнка: Соев Григорий
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Григорьевъ, 2 Мес, По Слабости Младенческой Тихонъ
Отец ребёнка: Соев Григорий
Смерть
Около 1950
Шакури, Istras pagasts, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно
Ляудеры, кладбище. В конце кладбища, с краю, у дороги.