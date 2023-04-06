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(Соева) Глафира

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Место рождения

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Соев Григорий

Мать: Соева Мария

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
1910

Муж: Шакуров Илья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Шакуров Илья

Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Шакуров Леонид

Отец ребёнка: Шакуров Илья

Шакури, Istras pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
02.12.1923

Сын: Шакуров Николай

Отец ребёнка: Шакуров Илья

Шакури, Istras pagasts, Ludzas novads
Смерть
?.11.1984
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