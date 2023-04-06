(Соева) Глафира
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти?.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Соев Григорий
Мать: Соева Мария
Бракосочетание
1910
Муж: Шакуров Илья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Шакуров Илья
Рождение ребёнка
15.04.1918
Сын: Шакуров Леонид
Отец ребёнка: Шакуров Илья
Рождение ребёнка
02.12.1923
Сын: Шакуров Николай
Отец ребёнка: Шакуров Илья
Смерть
?.11.1984