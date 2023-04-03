(Соева) Марийка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соева) Марийка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Соев Григорий

Мать: Соева Мария

Смерть
Неизвестно
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