Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Соева) Марийка
(Соева) Марийка
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Соев Григорий
Около 1862 г.р.
Мать
Соева (Олимпиева/филиппова) Мария
Около 1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Соев Григорий
Мать:
Соева Мария
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия