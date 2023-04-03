Соев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила
Мать: Матрона
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Соева Мария
Рождение ребёнка
18.10.1887
Дочь: Анастасiя
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Глафира
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ефросенья
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марийка
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Феодосiя (Феня)
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
1898
Сын: Соев Иван
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
11.02.1899
Сын: Соев Иосиф
Мать ребёнка: Соева Мария
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Григорьевъ, 2 Мес, По Слабости Младенческой Тихонъ
Мать ребёнка: Соева Мария
Смерть
Неизвестно