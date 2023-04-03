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Соев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила

Мать: Матрона

Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Соева Мария

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1887

Дочь: Анастасiя

Мать ребёнка: Соева Мария

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Глафира

Мать ребёнка: Соева Мария

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ефросенья

Мать ребёнка: Соева Мария

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марийка

Мать ребёнка: Соева Мария

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Феодосiя (Феня)

Мать ребёнка: Соева Мария

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Соев Иван

Мать ребёнка: Соева Мария

Рождение ребёнка
11.02.1899

Сын: Соев Иосиф

Мать ребёнка: Соева Мария

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Григорьевъ, 2 Мес, По Слабости Младенческой Тихонъ

Мать ребёнка: Соева Мария

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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