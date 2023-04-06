Григорьевъ, 2 мес, по слабости младенческой Тихонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьевъ, 2 мес, по слабости младенческой Тихонъ

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Место рождения

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

13.08.1908

Дата смерти

14.10.1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1908

Отец: Соев Григорий

Мать: Соева Мария

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Крещение
17.08.1908
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Godparents:ТОйже волости деревни солдат Семенъ Ивановъ и тоже деревни солдатская вдова Александра Арсеньева
Смерть
14.10.1908
Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Причина смерти: по слабости младенческой
Похороны
Неизвестно
Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
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