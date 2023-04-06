Григорьевъ, 2 мес, по слабости младенческой Тихонъ
Место рождения
Дата рождения13.08.1908
Дата смерти14.10.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1908
Отец: Соев Григорий
Мать: Соева Мария
Крещение
17.08.1908
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Godparents:ТОйже волости деревни солдат Семенъ Ивановъ и тоже деревни солдатская вдова Александра Арсеньева
Смерть
14.10.1908
Причина смерти: по слабости младенческой
Похороны
Неизвестно
Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд