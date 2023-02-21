Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти?.12.1826
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
03.02.1820
Сын: Сумароков Николай Петрович
Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1821
Дочь: Черкасская Варвара Петровна
Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сумарокова Александра Петровна
Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1826
Сын: Сумароков Сергей Петрович
Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич
Смерть
?.12.1826