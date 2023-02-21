Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

?.12.1826

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Мать: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Бракосочетание
1819

Муж: Сумароков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1820

Сын: Сумароков Николай Петрович

Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
04.02.1821

Дочь: Черкасская Варвара Петровна

Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сумарокова Александра Петровна

Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1826

Сын: Сумароков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сумароков Пётр Николаевич

Смерть
?.12.1826
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