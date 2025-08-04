Бекович-Черкасская (Овцына) Варвара Николаевна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio

Бекович-Черкасская (Овцына) Варвара Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1772

умерла 17.04.1806, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Овцын Николай ФёдоровичОколо 1740 г.р.
Мать
Овцына (Квашнина-Самарина) Анастасия ФёдоровнаОколо 1749 г.р.
Супруги
Бекович-Черкасский Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич24.09.1789 г.р.
Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич30.11.1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Овцын Николай Фёдорович

Мать: Овцына (Квашнина-Самарина) Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1789

Сын: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1800

Сын: Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Смерть
17.04.1806
Москва, город федерального значения Москва

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