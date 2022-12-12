Бекович-Черкасская (Овцына) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасская (Овцына) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

17.04.1806

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1789

Сын: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1800

Сын: Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сумарокова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекович-Черкасский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Смерть
17.04.1806
Москва, город федерального значения Москва
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