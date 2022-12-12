Бекович-Черкасская (Овцына) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти17.04.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1789
Сын: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1800
Сын: Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сумарокова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1806
Москва, город федерального значения Москва