Бекович-Черкасская (Овцына) Варвара Николаевна
женский, родилась 1772
умерла 17.04.1806, Москва, город федерального значения Москва
ОтецОвцын Николай ФёдоровичОколо 1740 г.р.
МатьОвцына (Квашнина-Самарина) Анастасия ФёдоровнаОколо 1749 г.р.
Супруги
Бекович-Черкасский Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич24.09.1789 г.р.
Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич30.11.1800 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1789
Сын: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1800
Сын: Бекович-Черкасский Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сумарокова (Бекович-Черкасская) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович
Смерть
17.04.1806
Москва, город федерального значения Москва