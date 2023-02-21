Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1789

Дата смерти

03.12.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1789

Отец: Бекович-Черкасский Дмитрий Александрович

Мать: Бекович-Черкасская Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1827

Сын: Бекович-Черкасский Семён Петрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
11.01.1827

Сын: Бекович-Черкасский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бекович-Черкасский Николай Петрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
07.07.1830

Дочь: Бюлер Мария Петровна

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
10.11.1831

Сын: Бекович-Черкасский Александр Петрович

Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Смерть
03.12.1852
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