Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1789
Дата смерти03.12.1852
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1789
Рождение ребёнка
11.01.1827
Сын: Бекович-Черкасский Семён Петрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна
Рождение ребёнка
11.01.1827
Сын: Бекович-Черкасский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бекович-Черкасский Николай Петрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна
Рождение ребёнка
07.07.1830
Дочь: Бюлер Мария Петровна
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна
Рождение ребёнка
10.11.1831
Сын: Бекович-Черкасский Александр Петрович
Мать ребёнка: Бекович-Черкасская Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1852