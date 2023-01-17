Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна

Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1830

Дата смерти

24.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1830

Отец: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Мать: Бекович-Черкасская Мария Семёновна

Бракосочетание
11.01.1856

Муж: Бюлер Фёдор Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1856

Сын: Бюлер Пётр Федорович

Отец ребёнка: Бюлер Фёдор Андреевич

Смерть
24.03.1893
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close