Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1830
Дата смерти24.03.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1830
Бракосочетание
11.01.1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1856
Сын: Бюлер Пётр Федорович
Отец ребёнка: Бюлер Фёдор Андреевич
Смерть
24.03.1893
Москва, город федерального значения Москва