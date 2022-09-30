Бюлер Фёдор Андреевич 03.04.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бюлер Фёдор Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.04.1821, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 10.05.1896, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна07.07.1830 ст. г.р.
Дети
Бюлер Пётр Федорович02.10.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
11.01.1856

Жена: Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
02.10.1856

Сын: Бюлер Пётр Федорович

Мать ребёнка: Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна

Смерть
10.05.1896
Москва, город федерального значения Москва

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