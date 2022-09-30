Бюлер Фёдор Андреевич
мужской, родился 03.04.1821, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 10.05.1896, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна07.07.1830 ст. г.р.
Дети
Бюлер Пётр Федорович02.10.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.01.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.10.1856
Сын: Бюлер Пётр Федорович
Мать ребёнка: Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна
Смерть
10.05.1896
Москва, город федерального значения Москва