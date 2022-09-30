Бекович-Черкасская (Аладьина) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекович-Черкасская (Аладьина) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1820

Дата смерти

06.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.01.1827

Сын: Бекович-Черкасский Семён Петрович

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.01.1827

Сын: Бекович-Черкасский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бекович-Черкасский Николай Петрович

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1830

Дочь: Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.11.1831

Сын: Бекович-Черкасский Александр Петрович

Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич

Смерть
06.03.1871

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