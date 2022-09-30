Бекович-Черкасская (Аладьина) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1820
Дата смерти06.03.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1827
Сын: Бекович-Черкасский Семён Петрович
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.01.1827
Сын: Бекович-Черкасский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бекович-Черкасский Николай Петрович
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1830
Дочь: Бюлер (Бекович-Черкасская) Мария Петровна
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.11.1831
Сын: Бекович-Черкасский Александр Петрович
Отец ребёнка: Бекович-Черкасский Пётр Дмитриевич
Смерть
06.03.1871